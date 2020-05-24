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Zonguldak Havalimanı Batı Karadeniz'e üs olacak

Zonguldak Havalimanı Batı Karadeniz'e üs olacak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, "Pistin tamamlanmasının ardından 190 kişilik uçaklar rahatça inebilecek" Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, Çaycuma Havalimanı pistin uzatma ve genişletme çalışmalarının ardından 190 kişilik uçakların...

24.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:48

Zonguldak Havalimanı Batı Karadeniz'e üs olacak

Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, "Pistin tamamlanmasının ardından 190 kişilik uçaklar rahatça inebilecek"

ZONGULDAK - Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, Çaycuma Havalimanı pistin uzatma ve genişletme çalışmalarının ardından 190 kişilik uçakların rahatça iniş yapabileceğini açıkladı.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, Çaycuma Havalimanı pistinin uzatılıp genişletilmesi çalışmaları hakkında bilgiler vererek pisti uzatma ve genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Özşahin, pistin tamamlanmasıyla birlikte daha büyük gövdeli uçakların daha rahata inebileceğini ifade ederek "Pist uzatma genişletme çalışmaları ile ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Valimizin özel ekipleri çalışmaları kısa sürede bitirmek için yoğun bir çalışma var. Bu işler yapı Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğünün kontrol ve denetiminde yapılıyor. Ümidimiz bu pistin 1881 metre malum yaklaşık 300 metre ilave ile uzaması sağlanacak. Daha emniyetli bir pist. Daha büyük gövdeli uçakların buradan hizmet alabilmesini sağlamış olacak. Yani bölgeye çok büyük bir katkısı olacak. İnşallah bir aksaklık olmadan bu işler kısa sürede tamamlanmış olur. Şu an biliyorsunuz ülkeler arası sefer izinle başlayacak. Ülkemizde Avrupa'da ve Dünyada bununla ilgili herhangi bir gelişme yok. Herkesin kendine göre bir planlama ve hazırlıkları var. Ne zaman ki bu pandemi ile ilgili gerekli izinler çıkarsa seferlerde başlayacak" dedi.

"190 kişilik uçaklar inecek"

Mevcut durumda en fazla 130 kişilik uçakların havalimanını kullandığını ifade eden Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, pistin tamamlanmasıyla büyük gövdeli uçakların da inebileceğini belirtti. Özşahin, "İkinci etapta mevcut pistin 45 metre genişletme çalışmaları başlayacak. Şu anda emniyetli zaten ama daha büyük gövde daha büyük bir pist olacak. Şu anda 130-150 kişilik uçaklar geliyordu. 190 kişilik uçaklar burayı kullanmış olacaklar. Bu iş belli olmuyor coğrafi yapı istenmedik şeyler oluyor. Belli bir tekniği var bu kapsamda kontrol ile ilgili otoritenin denetiminde sürüyor işler. Gün söylemek doğru olmaz umarım kısa sürede biter" dedi.

"Batı Karadeniz bölgesini bir havalimanı olarak düşünmek lazım"

Filyos projesi ile ilgili de konuşan Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, "Bölgesel bir ulaşım kolaylığı var. Burası Batı Karadeniz bölgesinin merkezi bir noktası. Sadece bölgesel düşünmemek lazım. Batı Karadeniz bölgesini bir havalimanı olarak düşünmek lazım. Tüm yöre buradan istifade edecek. Bu ulaşım bu bölgeye şart" dedi.

Zonguldak Havalimanı Batı Karadeniz'e üs olacak

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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