Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Son olarak İtalya'da Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic, hissedarı olduğu İsveç kulübü Hammarby'e transfer oluyor.

İsveç ligi ekiplerinden Hammarby'nin sportif direktörü Jesper Jansson, ülke basınına yaptiği açıklamada Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek istediklerini ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. HAMMARBY'NİN HİSSEDARLARI ARASINDA Los Angeles Galaxy macerası sonrası ara transfer döneminde Milan'a imza atan Zlatan Ibrahimovic, koronavirüs salgını nedeniyle Serie A'ya ara verilmesi üzerine İsveç'e gitmiş ve Hammarby ile idmanlara çıkmaya başlamıştı. Zlatan Ibrahimovic, aynı zamanda Hammarby'nin önemli hissedarları arasında bulunuyor. (Kaynak: beIN Sports)