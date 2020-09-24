Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

24.09.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:29

Milan forması giyen dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. İsveçli golcünün belirlenen prosedürler çerçevesinde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bodo Glimt maçı öncesi yapılan PCR testinin ardından İsveçli golcünün sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

DİĞER FUTBOLCULAR VE PERSONELİN SONUCU NEGATİF

Milan'ın ilgili makamları konu ile ilgili bilgilendirdiği ve Ibrahimovic'in evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Dev ekibin diğer futbolcuları ve personeline de test yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları (3)
MEDYA UZMANI: SON MAÇINDA BAYA HALSIZ DEĞİŞİK GÖRÜNÜYODU , ANLAMIŞTIM
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CORCİ: işte şimdi yandın covid
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MARDİNLİ: tanrıyım deyip duruyordu, madem tanrısın kendini neden koruyamadın o zaman
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