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Ziya Alkurt: Tur atlamak istiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Ziya Alkurt, tur atlamak istediklerini söyledi.

06.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:57
Ziya Alkurt: Tur atlamak istiyoruz

'da Ziya Alkurt, tur atlamak istediklerini söyledi.


Ziraat 5.Tur ilk maçında Manisa Futbol Kulübü karşısında sahaya ilk on birde çıkan ve 67 dakikada 1 gol 2 asist yapan Ziya Alkurt, "Bizim için önemli bir maçtı. Genelde genç oyuncular ve fazla şans bulamayan oyuncular vardı. Bizim için antrenman açısından, maç kondisyonu açısından önemliydi. Gençlerle olmak güzel. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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