Zirve inadı sürüyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti - Haberler Spor
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Zirve inadı sürüyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Zirve inadı sürüyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Malatyaspor üst üste 5. yenilgisini alırken ligde 17. sıraya geriledi. Hatay ise puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Hatayspor, Fenerbahçe mağlubiyetiyle es verdiği galibiyet serisine Malatya maçıyla devam etti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçen Hatay, ligde 3. sıraya yükseldi.

HATAYSPOR'DAN 5. GALİBİYET

Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70'de Mohammed Kamara kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

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Ali Gülhan
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