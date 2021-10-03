Zirve inadı sürüyor! Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçti

Hatayspor, Fenerbahçe mağlubiyetiyle es verdiği galibiyet serisine Malatya maçıyla devam etti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçen Hatay, ligde 3. sıraya yükseldi.

HATAYSPOR'DAN 5. GALİBİYET

Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70'de Mohammed Kamara kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

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