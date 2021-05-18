Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı 2021?

Şampiyonluğunun ardından çifte kupa sevincini yaşamak isteyen Beşiktaş, Akdeniz'in güçlü temsilcisi Antalyaspor ile İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde mücedele veriyor. İzleyiciler ise maç ile ilgili olarak Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı? 2021 Ziraat kupasını kim aldı gibi soruların yanıtların merak ediyor.