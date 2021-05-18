Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı 2021?
Şampiyonluğunun ardından çifte kupa sevincini yaşamak isteyen Beşiktaş, Akdeniz'in güçlü temsilcisi Antalyaspor ile İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde mücedele veriyor. İzleyiciler ise maç ile ilgili olarak Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı? 2021 Ziraat kupasını kim aldı gibi soruların yanıtların merak ediyor.
Son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele ediyor. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma 20.45'te başlayadı. Peki, Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı 2021?
ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.
BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kara Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINI KİM KAZANDI 2021?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı devam ediyor.
Skor:
Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (Son güncelleme: 22.00)