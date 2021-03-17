Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

17.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Antalyaspor'un gollerini 17. dakikada Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist Antalyaspor oldu. 17. dakikada Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert'in golleriyle galibiyeti alan Antalya, Beşiktaş'ın finaldeki rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 17: Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

Dakika 36: Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

Dakika 37: Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Dakika 43: Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

Dakika 44: Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Dakika 82: Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Fredy'nin pasıyla topla buluşan Hakan Özmert'in, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Marafona'nın solundan köşede ağlarla buluşuyor.

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