Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Antalyaspor'un gollerini 17. dakikada Podolski ve 82. dakikada Hakan Özmert attı.