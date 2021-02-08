Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

08.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:36
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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