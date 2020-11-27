Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı

27.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas katıldı.

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, salgın şartlarının zorluğuna değinerek, "Bu şartları herkesin kabul ettiğine inanıyorum. Futbolun birleştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de görüyoruz. İnşallah bir dahaki turda kulüp temsilcileri de burada olur." dedi.

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Kupada sürpriz sonuçların yaşanabildiğine dikkati çeken Altıntop, "Hatayspor, Kayserispor ve bir iki takım daha veda etmek zorunda kaldı. Bunları bekliyorduk. Umarım bu turda da güzel maçlar olur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Diego Armando Maradona'nın futbol kültürüne çok şey kattığını vurgulayan Altıntop, "Bir efsane olarak büyük anılar bıraktı. İnişli çıkışlı hayatı oldu ama herkes benim gibi Maradona'yı güzel anacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu olarak Trabzonspor ve Galatasaray ile kupa sevinci yaşayan, teknik direktör olarak da Kayserispor'un başında aynı başarıyı gösteren Tolunay Kafkas ise "Kupanın güzel tarafı sürprizlere açık olmasıdır. Özellikle Anadolu takımları ve alt ligdeki ekipler için kupanın alınabilir olması cazibeyi artırıyor. Bir futbol adamının Türkiye'de kazanmak isteyeceği iki kupadan biri. Bir önceki turda heyecanı yüksek maçlar oldu." diye konuştu.

Tek maç üzerinden oynanacak

Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak.

5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda eşleşmeler şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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