Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maç programı
Ziraat Türkiye Kupası maçları 5. tur karşılaşmaları başladı. Fatih Karagümrük - Göztepe mücadelesi ile başlayan 5. tur, 4 Aralık'ta Hekimoğlu Trabzon ve Medipol Başakşehir maçları ile devam edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası programı…
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Kupası'nı evine götürmek için kıyasıya mücadele eden takımlar Salı günü 5. tur karşılaşmalarına başladı. 4 Aralık saat 13.00'de futbolseverler, Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir takımlarının mücadelesine tanıklık edecek. Maç Vakfıkebir İlçe Stadyumunda olacak. Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maçları…
Süper Lig'in büyüklerinin de dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası maçları, 3 Aralık Salı günü yapılan 5 karşılaşmanın ardından 4 Aralık Çarşamba günü 6 oyun ile futbolseverlerle olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçların, bugün de dahil olmak üzere Perşembe gününe kadar toplamda 11 tanesi düzenlenecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
TFF tarafından her yıl düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, ulusal çapta bir futbol organizasyonudur. Futbolseverleri ekran başına kitleyen 2019 Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ve A Spor'da canlı, HD olarak yayınlanıyor.
5. TUR MAÇLARI
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor
14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor
18.30 Altay-Trabzonspor
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor
5 Aralık Perşembe
13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü
16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor
18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor
17 Aralık Salı
13.00 Van Spor Futbol Kulübü- Kasımpaşa
14:30 Antalyaspor- Eyüpspor
16:30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor
18:30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor
20:45 Tuzlaspor - Galatasaray