Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede, uzatmalar sonunda rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, adını finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali'nin ortasına, ceza yayı önünde Demba Ba'nın sert şutunda top Utku'nun da müdahalesiyle direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
60. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasını kaleci Utku çeldi. Dönen topu Deniz Türüç tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-1
74. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan ortasına arka direkte Larin kafayla vurdu. Kaleci Mert Günok, direk dibinde ayaklarıyla topu kornere çeldi.
77. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan yerden açtığı ortayı Deniz Türüç topuğuyla arkaya çıkardı. Kale önünde Giuliano müsait pozisyonda yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
95. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Epureanu'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
101. dakikada Atiba'nın pasını sol kanattan bindirme yapan Adem Ljajic'e çıkardı. Ljajic'in yerden pasını alan Larin, düzelterek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-2
Stat: Vodafone
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Utku xx, Rosier xxx, Welinton xx, Vida xxx, Rıdvan Yılmaz xx (N'Sakala dk. 81 x), Josef xx, Ghezzal xxx (Hasic dk. 100 x), Dorukhan Toköz xx (Ljajic dk. 81 x), Oğuzhan Özyakup xx (Atiba dk. 62 x), N'Koudou xxx (Necip dk. 120 ?), Aboubakar xxx (Larin dk. 46 x)
Yedekler: Ersin, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Ömer Ali xx, Ponck xx (Duarte dk. 106 x), Epureanu x, Hasan Ali xx, Tolga Ciğerci xx (Azubuike dk. 90+3 x), Ndayishimiye xx (Mehmet Topal dk. 105 +1 ?), Visca xx (Aleksic dk. 77 x), Berkay xx (Giuliano dk. 76 xx), Deniz Türüç xx, Demba Ba x (Crivelli dk. 76 x)
Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Ravil Tagir, Uğur Uçar
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Aboubakar (dk. 17), Vida (dk. 22), Larin (dk. 101) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 60), Giuliano (dk. 77) (Başakşehir)
Sarı kart: Vida (Beşiktaş) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı