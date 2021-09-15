Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kurası çekildi - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kurası çekildi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimi ile belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimi ile belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde Riva'daki tesislerde gerçekleştirilen kura çekiminde, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da yer aldı.

50 takımın mücadele edeceği 2. Eleme Turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Kardemir Karabükspor-Karşıyaka

Çankaya-Ofspor

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

76 Iğdır Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan

Esenler Erokspor-Osmaniyespor

İçel İdmanyurdu-Düzcespor

68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor

Hacettepespor-Kahta 02

Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor

Çarşambaspor-Altındağspor

Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor

Bergama Belediyespor-Sancaktepe

1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor

Mardin 1969-Gümüşhanespor

Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği

Hendekspor-52 Orduspor

Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Ağrı 1970-Kuşadasıspor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor

Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Edirnespor-Çatalcaspor

Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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