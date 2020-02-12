Ziraat odalarından ortak talep

12.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:03

-Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu yaptığı toplantıda Muğla'nın bir turizm kenti olarak görülmesine rağmen yüzde 70'inin tarımla ve hayvancılıkla uğraştığı ve Muğla'nın hayvancılık destek ve teşviklerinden yararlanması istendi.



Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Menteşe Ziraat Odası'nda yapıldı. Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Muğla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ başkanlığında yapılan toplantıya kurul üyeleri katılırken Muğla genelinde çiftçilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.



Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar arasında, 'Genç çiftçilerin hayvancılık destekleme ve teşviklerden yararlanması, kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteğin yaş sebze ve meyveye de verilmesi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlamasının bölgeye uygun bir şekilde uygulanması gibi önemli kararlar alandı. İlaç bayiliği olan odalarda reçete yazmak için ikinci Ziraat Mühendisinin istihdamı yerine çalışan Ziraat Mühendisinin reçete yazma yetkisinin verilmesi istenirken, ticari çalışanların haricindeki traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi, bayilik ve danışmanlık belgesi almak üzere Bakanlıkça yapılan sınavın en az yılda iki defa yapılması, yüzde 50 hibe makine ve ekipman desteğinin tekrar verilmesi kakarları alındı.



Koordinasyon kurulunda tarımsal alanlarda elektrik altyapısının oluşturulabilmesi ve alternatif tarımın geliştirilmesi için enerji alt yapısının oluşturulması da alınan kararlar arasında yer alırken, tarımsal üretim yapan üreticilerden elektrik fatura ödemelerinin 6 aylık dönemlerde hasat sonunda ödenmesinin sağlanması da istenirken, hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odası temsilcilerinin alınması kararı da alındı. Balık üretimi tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerin de kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınmasının yanında Muğla ili ve İlçelerinde sulama gölet ve barajların yapımının hızlandırılması ve yarım kalan sulama göletlerinin yapımı için ödenek ayrılarak yapımının devam etmesi talep edildi.



Tarımsal alanların imara açılması konusunda mutlaka Ziraat Odaları'ndan temsilci istenmesinin talep edildiği toplantıda, Mera il komisyonlarında İl Ziraat Odasından temsilci istenirken, ilçelerde kurulan mera teknik komisyonuna da İlçe Ziraat Odası temsilcisi bulunması istendi. Tarım kredi kooperatiflerinin üyelerine kullandırdığı uzun vadeli kredilerde katkı fonu adı altında alınan fark faizlerinin alınmaması ve Ziraat Bankası ile aynı oranda kredi kullandırılmasının sağlanması istenirken, genç çiftçilerin hayvancılık teşvik desteklerinden yararlanmaları istenirken, Yatağan'da özelleştirme sonrası devletin tasarrufuna geçen zeytinliklerin Yatağan Ziraat Odası'nın iktisadi işletmesine devri istendi.



2B arazilerinde müracaat, yapılandırma ve borç ödeme sürelerinin uzatılmasının talep edildiği Ziraat Odaları koordinasyon toplantısında çiftçilerin kendi traktörleri ile zorunlu hallerde kendi yüklerini taşımak için kullandığı römorklarına cezai işlem uygulanması nedeniyle aynı sürücü belgesi ile traktör ruhsatlarına 'römork takabilir' kaydının yapılması kararı alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA