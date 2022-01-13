Ziraat Bankkart-Dinamo Moskova: 0-3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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