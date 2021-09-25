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Ziraat Bankkart: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart: 3-1

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Gani AslanARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Önder, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Enis Ay)ZİRAAT BANKKART: Arslan Ekşi, Samet Güneş, Ter...

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Gani Aslan

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Önder, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Enis Ay)

ZİRAAT BANKKART: Arslan Ekşi, Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Halil (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Alp, Aykut)

SETLER: 15-25, 25-16, 25-17, 25-21

SÜRE:  Dakika (22- 25- 25- 26 )

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin organize ettiği Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 3'üncü ve son gününde Arkas Spor,  Ziraat Bankkart'ı  3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Arkas Spor'a  şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.


Ziraat Bankkart: 3-1

Ziraat Bankkart: 3-1

Ziraat Bankkart: 3-1

Ziraat Bankkart: 3-1

Ziraat Bankkart: 3-1

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Haber: Ziraat Bankkart: 3-1 - Haberler Spor
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