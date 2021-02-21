Ziraat Bankkart: 3-0
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Ziraat Bankkart: 3-0

21.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:59
Ziraat Bankkart: 3-0

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 1'inci Lig Erkekler A Grubu 16'ncı haftasında evinde Ziraat Bankkart'ı konuk eden Melikgazi Belediye, salondan 3-0 galip ayrıldı.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 1'inci Lig Erkekler A Grubu 16'ncı haftasında evinde Ziraat Bankkart'ı konuk eden Melikgazi Belediye, salondan 3-0 galip ayrıldı.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer AçıcıMELİKGAZİ BELEDİYE: Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Mehmet Can, Ali Shahbazi, Emincan Kocabaş, Daniel Vargas, Abdullah Belik (L) (Berk Seray, Erdoğan Berke, Davut Şahin, Mehmet Emre, Arif Mete, Mustafa Altay, Sefa Furkan)ZİRAAT BANKKART: Celalettin Fedakar, Mustafa Cervatoğlu, Egecan Avcıl, Eray Kursav, Ali Tanç, Aykut Gedik, Arda Kale (L) (Hilmi Şahin, Alp Kayra, Alper Omurca, Enes Tuncer, Oğuz Oğuzhan, Berk Özyalçın)SETLER: 25 - 19, 25 - 23, 25 - 20

SÜRE: 77 Dakika (23 - 27- 27)


Ziraat Bankkart: 3-0
Ziraat Bankkart: 3-0
Ziraat Bankkart: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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