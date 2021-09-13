Zeytinde rekolte beyan alımları sürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinde rekolte beyan alımları sürüyor

AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Ekonomi
Zeytinde rekolte beyan alımları sürüyor

Marmarabirlik ve bağlı 8 kooperatifte 6 Eylül'de başlayan yeni döneme ilişkin zeytin alım kampanyasına yönelik rekolte beyan dönemi 15 Ekim'de sona erecek.

Marmarabirlik ve bağlı 8 kooperatifte 6 Eylül'de başlayan yeni döneme ilişkin zeytin alım kampanyasına yönelik rekolte beyan dönemi 15 Ekim'de sona erecek.

Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin Başkanı Cüneyt Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürün alım planının doğru bir şekilde yapılabilmesi için ortakların kooperatife teslim edeceği miktar kadar rekolte beyanında bulunması gerektiğini bildirdi.

Beyanlarda ortakların son 5 yılda teslim ettikleri ürün miktarına bakılacağını belirten Soylu, gerçekten uzak verilen yüksek beyanların kooperatif ve birlik ürün alım planını olumsuz yönde etkileyeceği için üreticileri "gerçek beyan"a davet etti.

Beyan edilecek rekoltenin ana taahhüt miktarından fazla, 250 kilogramdan düşük olamayacağını vurgulayan Soylu, "Rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan kesinlikle ürün alınmayacaktır. Ortaklarımızın rekolte beyannamesinde taahhüt ettiği miktar, yağlık dahil kooperatife teslim edeceğinden tüm ürünleri kapsayacaktır." ifadesini kullandı.

AA / Yavuz Gerçekçi - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Namaz Vakitleri Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım
Spor Fatih Terim Okan Buruk Mustafa Denizli Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeytinde rekolte beyan alımları sürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:33:50. #1.12#