Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga ertesi güne taşındı. Maktul L.T., kavganın ardından evinin önüne gittiği R.P.'yi aşağıya çağırdı. Büyüyen tartışmanın sonunda L.T. hayatını kaybetti.

29.09.2019 12:13
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı.

KAVGA ERTESİ GÜNE TAŞINDI

L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (8)

  • KÖYLÜ MURTAZA:
    işte erman toroğlu bundan bahsetmişti ? devlete seslendi ama devlet kulaklarında ki tıkamacı çıkartmıyor. yazık.
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  • BİR ZAMANLAR KOZAN:
    Devam devam nüfus azalsın böyle çok daha fazla öldürün birbirinizi ülke bu nüfusu kaldıramıyor
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  • 1234:
    cahil insanlar bir top için adam mı öldürülür topcuların bir elli yağda bir elli balda hiç bir şey umurlarında değil alacakları paraya bakarlar. olan ölen ve hapise girene oldu ve ailelerine oldu. yazık olmuş
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  • DOĞRU SÖZ:
    cüneyt çakır feneroş fomasını giymiş gibiydi. . feneroş lahine takdir haklarını kullandı. . . Cimbom aleyhine öyle fauller çaldı ki utanılacak gibi. . Emre neredeyse hakemi dövecekti. . ?
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  • BİTSİN ARTIK:
    NE OLDU HA KURTARDIMI FENERİNİZ GALATASARAYINIZ ŞİMDİ SİZİ İKİ HAYAT DA BİTTİ NE GEREK VARKİ BU KADAR KENDİ CANINIZDAN ÖNEMLİMİ YA
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  • MESUT:
    Ofkeyle kalkan zararla oturur. Degdimi peki. Biri mezera, biri hapse. Allah akil fikir versin. Hele hele mac icin kavga etmeye hic gerek yokken
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