Zeynep Sönmez T.Maria tenis maçı CANLI izleme linki var mı (WTA Guadalajara)?

Zeynep Sönmez T.Maria tenis maçı CANLI izleme linki var mı (WTA Guadalajara)?
Güncelleme:
Zeynep Sönmez ile T.Maria'nın karşı karşıya geleceği WTA Guadalajara tenis maçı büyük ilgi görüyor.Şifreli yayın yapan platformlar üzerinden maçı takip edebilecek olan tenis severler, bu maç için canlı izleme linki arıyor. Mücadele, 09 Eylül 2025 Salı günü saat 23:00'te başlayacak ve Meksika'nın Guadalajara şehrindeki Merkez Kort Stadyumu'nda oynanacak.

Zeynep Sönmez ile T.Maria'nın karşılaşacağı WTA Guadalajara mücadelesi sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Zeynep Sönmez T.Maria tenis maçı CANLI izleme linki var mı?

ZEYNEP SÖNMEZ – T.MARIA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zeynep Sönmez ile T.Maria'nın karşılaşacağı WTA Guadalajara mücadelesi, Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Sporseverler, bu maçı şifreli yayın yapan platformlar üzerinden takip edebilecekler.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1 kanalı, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Bu nedenle maçı canlı izlemek isteyenlerin Bein Sports paketlerine sahip olması gerekmektedir.

ZEYNEP SÖNMEZ – T.MARIA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Mücadele, 09 Eylül 2025 Salı günü tenis severlerle buluşacak.

ZEYNEP SÖNMEZ – T.MARIA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

WTA Guadalajara kapsamında oynanacak olan Zeynep Sönmez – T.Maria maçı, 23:00'te başlayacak.

ZEYNEP SÖNMEZ – T.MARIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Meksika'da düzenlenen WTA Guadalajara turnuvasının ev sahibi olan Guadalajara Merkez Kort Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
