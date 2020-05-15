Zenit, Glasgow Rangers'i Mağlup Ederek UEFA Kupası'nı Kazanıyor 2008 yılında City of Manchester Stadyumu'nda oynanan UEFA Kupası finalinde Zenit ile Glasgow Rangers karşılaştı. UEFA Kupası adıyla son defa oynanan kupanın galibi Rus temsilcisi Zenit oldu. Zenit'e kupayı getiren golleri Denisov ve Zyryanov kaydetti.

2008 yılında City of Manchester Stadyumu'nda oynanan UEFA Kupası finalinde Zenit ile Glasgow Rangers karşılaştı. UEFA Kupası adıyla son defa oynanan kupanın galibi Rus temsilcisi Zenit oldu. Zenit'e kupayı getiren golleri Denisov ve Zyryanov kaydetti. Kaynak: Dugout