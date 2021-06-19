Zeljko Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeljko Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'yla müthiş başarılara imza atan başantrenör Zeljko Obradovic'in Partizan'la 3 yıllık anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 20 yıl sonra Sırp ekibine geri dönen deneyimli hocaya geniş bir bütçe verilmeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'den sonra başka takım çalıştırmayan ve uzun süredir parkelerden uzak olan Obradovic'in önümüzdeki günlerde Partizan tarafından açıklanması bekleniyor.

Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, Sırbistan ekibi Partizan'a geri dönüyor. Sırp basının haberine göre; deneyimli antrenör 3 yıl boyunca Partizan'ı çalıştıracak.

ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERE GERİ DÖNDÜRECEK

Haberin detayında; Zeljko Obradovic'in basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan ile tekrar basketbola geri döndüğü belirtildi. Zeljko Obradovic'in çok geniş bir bütçeyle çalışmayacağı da kaydedildi. Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi. Kurir Sport'tan Predrag Gajic'in imzaladığı habere göre; Obradovic ile el sıkışıldı ve önümüzdeki günlerde sadece sözleşmeyi imzalayarak formaliteyi tamamlayacak.

Zeljko Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Tuğba Coşkun Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeljko Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:24:48. #1.15#

title