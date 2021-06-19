Zeljko Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'yla müthiş başarılara imza atan başantrenör Zeljko Obradovic'in Partizan'la 3 yıllık anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 20 yıl sonra Sırp ekibine geri dönen deneyimli hocaya geniş bir bütçe verilmeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'den sonra başka takım çalıştırmayan ve uzun süredir parkelerden uzak olan Obradovic'in önümüzdeki günlerde Partizan tarafından açıklanması bekleniyor.

Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, Sırbistan ekibi Partizan'a geri dönüyor. Sırp basının haberine göre; deneyimli antrenör 3 yıl boyunca Partizan'ı çalıştıracak.

ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERE GERİ DÖNDÜRECEK

Haberin detayında; Zeljko Obradovic'in basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan ile tekrar basketbola geri döndüğü belirtildi. Zeljko Obradovic'in çok geniş bir bütçeyle çalışmayacağı da kaydedildi. Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi. Kurir Sport'tan Predrag Gajic'in imzaladığı habere göre; Obradovic ile el sıkışıldı ve önümüzdeki günlerde sadece sözleşmeyi imzalayarak formaliteyi tamamlayacak.