Zeki Uzundurukan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra hareketli saatler yaşanıyor. GS TV'de sarı-kırmızılı futbolcularla ilgili çok sert ifadeler kullanan Cengiz, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" demişti. Bu sözler üzerine futbolcular bu akşam yapılacak antrenman öncesi Fatih Terim'e açıklamadan duydukları rahatsızlığı belirtti. Yorumcu Zeki Uzundurukan ise bu sözlerden sonra Fatih Terim'in istifa edebileceğini söyledi.