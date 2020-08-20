Zekeriya Alp kimdir? Zekeriya Alp Hayatı ve biyografisi! Spor dünyasının önemli isimlerinden Zekeriya Alp, spor severler merak sorularının odağı oldu. Hayatı hakkında araştırmalar yapın Zekeriya Alp'le ilgili olarak Zekeriya Alp kimdir, Zekeriya Alp kaç yaşında ve nereli gibi sorular soruluyor. İşte, Zekeriya Alp kimdir hayatı ve biyografisi!

Hayatı boyunca spor dünyasının çeşitli basamaklarında görev alan Zekeriya Alp, yürüttüğü faaliyetler ve üstlendiği görevlerle spor dünyasında öneli bir yer edindi. Peki, Zekeriya Alp kimdir ka.çç yaşında, nereli?

ZEKERİYA ALP KİMDİR?

Doğum tarihi: 1948

Kaç yaşında:72yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,78 m

1968 - 1969 sezonunda Feriköy'den Beşiktaş'a transfer oldu. 1968'den 1978'e kadar 11 sezon boyunca 204 lig maçında forma giydi. Daha çok savunma yönü güçlü olan Zekeriya Alp, 6 gol attı. Zekeriya Alp, sol kanatta görev yapar ve o kanatta attığı deparlarla tanınırdı. İstikrarlı ve centilmen bir futbolcuydu.

Türkiye Birinci Lig'deki ilk resmi golünü 5 Eylül 1971'de Beşiktaş'ın Vefa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydederek takımını 1-0 öne geçirmişti. 22 kez Türkiye millî futbol takımı'nda forma giyen Zekeriya Alp, Beşiktaş'ın en talihsiz dönemlerinde forma giymişti. Sadece 1975'te bir Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, 1978'de futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiminde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı.

Daha sonra ise Yıldırım Demirören başkanlığı döneminde merkez hakem kurulu başkanlığı görevine getirilmiştir. Son olarak bu Alp, bu görevinden istifa etmiştir.