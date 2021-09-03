Zehra Güneş kimdir? Voleybol oyuncusu Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların isimleri, boyları ve istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Zehra Güneş geliyor. Peki, Zehra Güneş kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş (d. 7 Temmuz 1999, İstanbul), Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı. Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN BAŞARILARI