Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor
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Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor

06.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:52

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan ve denizlerimizde endişe yaratan balon balığının ihraç edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Türkiye, yapısında bulunan tetrodotoksin (TTX) adı verilen nörotoksinin, kanser ve ağrı tedavisinde kullanılmasına yönelik bilimsel araştırma yürütülen balon balıklarıyla ilgili bir dizi çalışma başlattı. Balon balıklarına yönelik bilgilendirme çalışması yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye denizlerinde görülen sekiz farklı türün ihracını gündemine aldı.

HERKESİ TEDİRGİN EDİYOR

TBMM Başkanlığı'na Bakan Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Akdeniz ve Ege kıyılarımızda son yıllarda yoğun şekilde görülmeye başlanan ve zehrinin siyanürden bin 200, morfinden 3 bin kat daha etkili olduğu söylenen balon balıkları herkesi tedirgin ediyor. Halk sağlığını tehdit ettiği gibi balıkçıların ağlarına ve oltalarına da zarar vermektedir. İhraç yapılması bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya'daki balıkçılara da umut olmuştur" görüşünü dile getirdi.

BALON BALIĞI YİYEN KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'da bir vatandaşın balon balığı yedikten sonra öldüğünü, Tuzla Boğazı önlerinde teknede bulunan iki vatandaşın balon balığına dokunduktan sonra zehirlendiklerinin basına yansıdığını belirten Kabukcuoğlu, Pakdemirli'ye hangi önlemlerin alındığını ve balığın hangi türlerinin ihraç edilmesinin planlandığını sordu.

"8 FARKLI TÜRÜ VAR"

Bakan Pakdemirli, yanıtında, "Balon balıklarının toksin düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere bin 600 kilogram balon balığı alımı gerçekleştirilmiştir" bilgisini verdi.Balon balığının bakanlık izni alınmadan karaya çıkartılmasının mevzuatla yasaklandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Ülkemiz sularında sekiz farklı balon balığı türü tespit edilmiştir. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda bu türlerden toksin düzeyi en yüksek olan Lagocephalus sceleratus ve Torquigener flavimaculosus türlerinin ihracı öngörülmektedir."

Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor
Haber Yorumları (2)
D: insan senin yatacak yerin yok.
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PLATON: Birde bu baligi yemege calisiyorlar.bizim memleketin guzel insanlari
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500
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