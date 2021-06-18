Zamalek'ten sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zamalek'ten sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir

Zamalek'ten sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir
Haberler.com - Haberler | Spor

Bonservisi Zamalek'te bulunan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi yılan hikayesine döndü. Mısır ekibinin eski hocası Mido yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Mido, "Zamalek İcra Komitesi'nin eski üyesi İbrahim Abdullah, komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü. Kayıp süsü veriyor. Galatasaray sözleşmede neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer bonservissiz gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Zamalek'in eski teknik direktörü Mido, Mostafa Mohamed'le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sarı-kırmızılılar 4 milyon dolarlık opsiyonu ödeyerek futbolcunun bonservisini almaya hazırlanırken, Mısır ekibi cephesinden gelen iddialar durumu tersine çevirebilir.

"SÖZLEŞME BELGELENEMEYECEK"

Zamalek'in eski hocası Mido, Mohamed'in Galatasaray'a gitmeden önce kulübüyle 2 yıllık yeni kontrat imzaladığını hatırlatarak,"Zamalek İcra Komitesi'nin eski üyelerinden İbrahim Abdullah, komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü. Ashraf Sobi'nin bu olaydan sorumlu kişiye dair soruşturma açmasını talep ediyorum. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini İbrahim Abdullah aldı ve evine götürdü. Aynı zamanda kayıp süsü veriyor. Bu nedenle sözleşme belgelenemeyecek. Galatasaray sözleşmede neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer bonservissiz gerçekleşecek" dedi.

"ŞU ANDA O İMZA GEÇERSİZ"

Konunun muhatabı olan eski yönetici İbrahim Abdullah, sözleşmede bir sorun olduğunu kabul ederken,"Mostafa Mohamed, Zamalek ile sözleşme uzattı, ancak boş mukaveleye imza attı. Yeni sözleşme sonrası alacağı yıllık ücrete dair onunla anlaşamamıştık. Alacağı miktarı artırmak istedi. Biz de eski maaşını kendisine teklif ettik. Galatasaray'a gitmeden önce boş mukaveleye imza attı ve öyle gitti. Resmiliği yok. Mohamed'in Mısır'a yapacağı ilk ziyarette sözleşmenin belgelenmesi bekleniyor. Ancak sözleşmenin taahhüt süresi doldu ve şu anda o imza geçersiz bir belge" diye konuştu.

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven, Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zamalek'ten sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 22:20:24. #1.16#

title