Zamalek'ten sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir

Bonservisi Zamalek'te bulunan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi yılan hikayesine döndü. Mısır ekibinin eski hocası Mido yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Mido, "Zamalek İcra Komitesi'nin eski üyesi İbrahim Abdullah, komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü. Kayıp süsü veriyor. Galatasaray sözleşmede neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer bonservissiz gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Zamalek'in eski teknik direktörü Mido, Mostafa Mohamed'le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sarı-kırmızılılar 4 milyon dolarlık opsiyonu ödeyerek futbolcunun bonservisini almaya hazırlanırken, Mısır ekibi cephesinden gelen iddialar durumu tersine çevirebilir.

"SÖZLEŞME BELGELENEMEYECEK"

Zamalek'in eski hocası Mido, Mohamed'in Galatasaray'a gitmeden önce kulübüyle 2 yıllık yeni kontrat imzaladığını hatırlatarak,"Zamalek İcra Komitesi'nin eski üyelerinden İbrahim Abdullah, komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü. Ashraf Sobi'nin bu olaydan sorumlu kişiye dair soruşturma açmasını talep ediyorum. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini İbrahim Abdullah aldı ve evine götürdü. Aynı zamanda kayıp süsü veriyor. Bu nedenle sözleşme belgelenemeyecek. Galatasaray sözleşmede neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer bonservissiz gerçekleşecek" dedi.

"ŞU ANDA O İMZA GEÇERSİZ"

Konunun muhatabı olan eski yönetici İbrahim Abdullah, sözleşmede bir sorun olduğunu kabul ederken,"Mostafa Mohamed, Zamalek ile sözleşme uzattı, ancak boş mukaveleye imza attı. Yeni sözleşme sonrası alacağı yıllık ücrete dair onunla anlaşamamıştık. Alacağı miktarı artırmak istedi. Biz de eski maaşını kendisine teklif ettik. Galatasaray'a gitmeden önce boş mukaveleye imza attı ve öyle gitti. Resmiliği yok. Mohamed'in Mısır'a yapacağı ilk ziyarette sözleşmenin belgelenmesi bekleniyor. Ancak sözleşmenin taahhüt süresi doldu ve şu anda o imza geçersiz bir belge" diye konuştu.