Zamalek, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile yaptığı ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Galatasaray'ın yaptığı 6 aylık kiralama ve sezon sonunda satın alma opsiyonu içeren teklif reddedildi.

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek, 23 yaşındaki santrfor için en az 5 milyon Euro bonservis ücreti talep ediyor. Opsiyonlu tekliflerde ise kulübün beklentisi 8 milyon Euro'ya çıkıyor.

Mohamed için Ligue 1 ekiplerinden Saint Ettienne de ısrarcı. Fransız temsilcisinin Zamalek'e 6 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunacağı öğrenildi.

51 MAÇTA 23 GOLE KATKI YAPTI

Sezon basında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mostafa Mohamed, Zamalek forması ile 51 maçta 19 gol 4 asist üretti.

(Kaynak: NTV Spor)