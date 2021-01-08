Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

08.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:07
Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova mücadelesi olacak. Peki Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ZALGİRİS KAUNAS - KHİMKİ MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı 8 Ocak Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayacak.

ZALGİRİS KAUNAS - KHİMKİ MOSKOVA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

ZALGİRİS KAUNAS - KHİMKİ MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Zalgiris Arena, Kaunas'da oynanacak.

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