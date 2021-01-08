Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova mücadelesi olacak. Peki Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Zalgiris Kaunas - Khimki Moskova saat kaçta, ne zaman?