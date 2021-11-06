ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Zafer Turan : "Hedefe doğru gitmeye çalışıyoruz"

İZMİR - Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, deplasmanda aldıkları Altınordu galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefe doğru gitmeye çalışıyoruz. Yolumuz uzun, inşallah sonuna kadar böyle devam ederiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, mücadeleyi değerlendirdi.

Zafer Turan, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İlk 15 dakikada çok iyi başladılar, biz oyuna giremedik. Ancak golü yedikten sonra birçok pozisyonumuz vardı. Bunlardan sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarıda biraz daha dengeli bir oyun vardı. Biz daha sonradan çift forvete dönerek biraz daha maçı kazanmak adına bir adım atmak istedik. Son dakikalarda duran toptan gelen bir golle galip gelmesini bildik. Hedefe doğru gitmeye çalışıyoruz. Yolumuz uzun, inşallah sonuna kadar böyle devam ederiz" dedi.