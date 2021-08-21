Zafer Turan: "2'de 2 galibiyetle başlamak çok önemli"
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Zafer Turan: "2'de 2 galibiyetle başlamak çok önemli"

Zafer Turan: '2'de 2 galibiyetle başlamak çok önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, TFF 1. Lig'de 2 haftada 2 galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, TFF 1. Lig'de 2 haftada 2 galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu ifade etti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, maç öncesinde karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, "Keçiörengücü takımı çok güçlü bir takım. Bu ligde geçen sene de yaptıkları ortadaydı. Savunma hücumda planları olan takım. Buna göre önlemler aldık, yapabilecekleri planladık. İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Bir yan toptan gol yedik ve dezavantaj oldu bizim için. İkinci yarı karşılaşmayı kazanmaya gittik diyelim. Onu da yaptık, mutluyuz ve 2'de 2 galibiyetle başlamak çok önemli. Bu ligde yeni bir takımız. Tecrübeli oyuncularımız olmasına rağmen, bu ligde yeniyiz ama bunu avantaja çevirmeye isteği arzuyu sahaya yansıtarak avantaja çevirmeyi istiyoruz. İnşallah bu süreçte de devam ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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