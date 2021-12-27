Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu - Haberler Ekonomi
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Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetimlere damga vurdu. "Her gün zam mı yapılıyor?" diye soran zabıta amiri, "Fiyatlar merkezden geliyor" yanıtı üzerine, "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse onlara ekmek yok. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler" dedi. Aynı amir bir başka market yetkilisini de "Bu zor zamanlarda vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz" diye uyardı.

Son dönemde gıda fiyatlarına zam üstüne zam gelmiş vatandaşın alım gücü zayıflamıştı. Dolardaki düşüş sonrası herkes, fiyatlarda bir düzeltme yapılmasını bekler oldu.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Dolar yükselince fiyat yükseltenlerden aynı hızda indirim yapmasını bekliyoruz." diyerek indirim çağrısı yaptı.

Vatandaşın belini büken fiyatlar sonrası tüm Türkiye'de marketlere yönelik denetimler başlatıldı ve etiketler tek tek mercek altına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen market denetimlerine bir zabıta amirinin sözleri damga vurdu.

Etiketleri incelediğinde haksız fiyat artışı tespit eden zabıta amiri, market yöneticisine "Her gün zam mı yapılıyor?" diye sordu. Market yöneticisi ise "Zamları ben belirlemiyorum ki. Bana merkezden geliyor" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine zabıta amiri, "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse Polatlı da onlara ekmek yok. Ruhsat iptaline kadar gider. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da Polatlı da ekmek yiyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Zabıta amiri bir başka market sorumlusuna ise "Bu zor zamanlarda kış gününde vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz. Bu armut çiftçide bir TL, siz dört TL'ye alıyorsunuz burada 8 TL'ye satıyorsunuz. Bu hak mı adalet mi? Bu düzen talan düzeni biz bu düzene müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (35)
Miharbi mediç :Şaşırmayın Zabıta diyorki Polatlıda ekmek yok size.Helal olsun size .Neden işinize geldiği gibi tarafsınız.Zabıta diyor ki POLATLIDA .p o l a t l ı da.Hadi o market oradaki şubelerini kapatsın . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
burakk:Her şeyi anladım da; Filan Markette aynı yerde duran peynirin iki gün içerisinde 1.5 katına çıkmasını hangi kur artışı ile izah edebilirsiniz? Üstelik dolar düşmüşken.. Çalışan çocuk elinde yeni fiyat etiketleri ile dolaşıyor, emredilen yeni etiketleri yapıştırıyordu. Yok benzin parası imiş yok döviz artmış ..bir sürü palavra. Fırsattan istifade eden kötü niyetli market ve tedarikçiler var. Cevap Yaz 4 36 Yayından Kaldır
hasan can:helal olsun kardeşim bu tür denetlemelerin sıklıkla yapılması gerek Cevap Yaz 16 38 Yayından Kaldır
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