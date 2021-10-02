'Yüzlerce tehdit aldım' diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Yüzlerce tehdit aldım" diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un "Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım." iddiasına sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan 'hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir' açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme oturan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'a sarı-lacivertli kulüpten tepki geldi. Torun'un, "Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım" iddiası sarı-lacivertliler tarafından yalanlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen 'gerçek dışı bir yaklaşımla' Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz. Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.

Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla 'kişisel görüş ve düşünce seviyesini' aşan noktaya gelmiştir. Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, "Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi" şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan 'hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir' açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır. Sn. Torun'un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."

Haberler.com - Spor Haberleri
Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

 Fenerbahçe Stadı'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

Fenerbahçe Stadı'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Tunç Soyer Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Mehmet Topal Stefan Kuntz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Yüzlerce tehdit aldım' diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 20:38:02. #1.12#