"Yüzlerce tehdit aldım" diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira

Son günlerde Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme oturan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'a sarı-lacivertli kulüpten tepki geldi. Torun'un, "Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım" iddiası sarı-lacivertliler tarafından yalanlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"ŞÜPHESİZ Kİ ÜLKEMİZDE HER BİR BİREY, HÜR İRADESİ İLE GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDEBİLME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPTİR"

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen 'gerçek dışı bir yaklaşımla' Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz. Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.

"HUKUK İHLALİ İÇEREN, TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR YAKLAŞIM"

Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla 'kişisel görüş ve düşünce seviyesini' aşan noktaya gelmiştir. Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, "Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi" şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

"VAHİM BİR İFTİRA OLDUĞU, NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan 'hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir' açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır. Sn. Torun'un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."

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