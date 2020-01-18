Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi
Galatasaray'ın Marcelo Saracchi'yi kiralaması sonrası gözden çıkarılan Yuto Nagatomo, takımdan ayrılmayı kabul etti.
Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun forma şansı kalmadı. Sabah gazetesinin haberine göre ise Japon sol bek ayrılmayı kabul etti ve kulüp bulması halinde tazminat da istemeyeceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.
YA İTALYA YA JAPONYA
İtalya'dan teklifler alan Nagatomo'nun ülkesi Japonya'ya da dönme ihtimali söz konusu. 33 yaşındaki tecrübeli sol bekin durumunun kısa bir süre içerisinde netleşmesi ve Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.