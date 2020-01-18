Haberler » Spor » Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi - Spor

Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi

Galatasaray'ın Marcelo Saracchi'yi kiralaması sonrası gözden çıkarılan Yuto Nagatomo, takımdan ayrılmayı kabul etti.

18.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:57
Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi

'ten Marcelo Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan 'da 'nun forma şansı kalmadı. Sabah gazetesinin haberine göre ise sol bek ayrılmayı kabul etti ve kulüp bulması halinde tazminat da istemeyeceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

YA İTALYA YA JAPONYA

İtalya'dan teklifler alan Nagatomo'nun ülkesi Japonya'ya da dönme ihtimali söz konusu. 33 yaşındaki tecrübeli sol bekin durumunun kısa bir süre içerisinde netleşmesi ve Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Yuto Nagatomo'dan Galatasaray'a transfer müjdesi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler