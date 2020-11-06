Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi
06.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:40
Milan deplasmanda 3 atan ve Barcelona efsanesi Rivaldo'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz gün Milan maçına damga vuran milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya büyük onur.
Fransız ekibi Lille'in Milan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının tüm gollerini atıp hat-trick yapan Yusuf, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Grup ilk maçı olan Sparta Prag karşılaşmasının da da hat-trick yapma başarısı gösteren milli yıldız, böylece turnuvadaki gol sayısını 6'ya yükseltti ve krallıkta ilk sıraya yerleşti.
RIVALDO'DAN 20 YIL SONRA HAT-TRICK YAPTI
Öte yandan Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.