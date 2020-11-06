Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Milan deplasmanda 3 atan ve Barcelona efsanesi Rivaldo'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncu oldu.