Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak hem turnuva hem de Lille tarihine geçti
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Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak hem turnuva hem de Lille tarihine geçti

26.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:41
Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak hem turnuva hem de Lille tarihine geçti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında LOSC Lille, deplasmanda Ajax'a 2-1 kaybetti. Mücadelede gol atarak turnuvadaki 7. golüne ulaşan Yusuf Yazıcı, bu sezon UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

Ajax ile oynadığı rövanş maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatan Lille'de ikinci yarının 78. dakikasında Yusuf Yazıcı sahneye çıktı. Milli futbolcu penaltıyı ağlara göndererek takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Mücadelenin uzatmalara gitmesi için Lille'e gol gerekirken 88. dakikada Ajax'ta Neres attığı golle tüm umutları sona erdirdi. Ajax maçı 2-1 kazandı ve Lille turnuvaya veda etti.

Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak hem turnuva hem de Lille tarihine geçti

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Yusuf, Avrupa Ligi'nde bu sezon 7. golünü atarak UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu. Bu sezon Avrupa'da 7 gol atan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Lille tarihinin bir sezonda Avrupa'da en çok gol atan iki oyuncusunu yakaladı.

İKİ KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında hat-trick yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:41:31. #1.14#
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