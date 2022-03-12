Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti
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Rusya Premier Ligi 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz attığı golle takımının galibiyeti yakalamasında büyük pay sahibi olurken, Rus ekibinin formasıyla çıktığı 4. maçta 3. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Rusya Premier Ligi'nin 21. haftası derbiye sahne oldu. Lokomotiv Moskova ile CSKA Moskova'nın mücadelesinde milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA mücadeleyi 2-1 kazandı.
YUSUF YAZICI ATMAYA DEVAM EDİYOR
CSKA Moskova2ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi. CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ara transfer döneminde kiralandığı CSKA Moskova'da çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik skor üretme başarısı gösterdi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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