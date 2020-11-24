Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı
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Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı

24.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:17

Avrupa devlerini peşinden koşturan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, milli futbolcunun Milan ve Lazio transferleriyle ilgili konuştu. Lazio'nun Yusuf'la Trabzonspor'dayken çok ilgilendiğini belirten Cebeci, "Milan ile doğrudan bir temasımız olmadı. Yani zaten Milan ilgileniyorsa Yusuf'u veya beni değil, doğrudan Lille'i aramalı" dedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in forması altında yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor. Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, Milan ve Lazio ile anılan Yazıcı'nın transferiyle ilgili konuştu.

Cebeci konuyla ilgili, "Milan maçından sonra birçok uluslararası menajer beni aradı. Yusuf, harika bir maç çıkarıp bir hat-trick yapmıştı. Milan ile ise doğrudan bir temasımız olmadı. Yani zaten Milan ilgileniyorsa Yusuf'u veya beni değil, doğrudan Lille'i aramalı" ifadelerini kullandı.

"LAZIO ÇOK İLGİLENDİ"

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Lazio transferiyle ilgili ise "Lazio, Yusuf ile çok ilgilendi. Transfer hakkında çok konuştuk. Tare, Yusuf'u gerçekten çok beğeniyor. Ama sonra Milinkovic, takımda kalınca anlaşma da gerçekleşmedi" dedi.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı
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