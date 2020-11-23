Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti
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Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti

23.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:16

Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçında Lille konuk ettiği Lorient'i 4-0 mağlup etti. 3 hafta sonra galip gelen Lille'de geceye damga vuran isim Yusuf Yazıcı oldu. 31 ve 51. dakikada iki gol kaydeden milli futbolcu, Luiz Araujo'nun 57. dakikadaki golüne asistini yaptı.

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille evinde Lorient ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maça Yusuf Yazıcı damga vurdu ve Lille karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Burak Yılmaz'ın sarı kart cezası, Zeki Çelik'in de sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Lille'e galibiyeti getiren goller, 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz Araujo ve 90. dakikada David'den geldi. 2 gol atan Yusuf, Araujo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.

YUSUF YAZICI BAŞKA BİR SEVİYEYE GEÇTİ

Harika performansını sürdüren Yusuf Yazıcı, son 7 maçta 9 gol ve 3 asistlik üst düzey bir istatistiğe ulaştı. Milli oyuncumuz, 2 gol ve 1 asist yaptıktan sonra 80. dakikada kenara alındı.

Bu sonucun ardından Lille, 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve puanını 22 yaparak lider PSG'nin 2 puan gerisine yerleşti. Son 4 maçta kazanamayan ve bu süreçte 3. yenilgisini alan Lorient ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Ligue 1'in 12. haftasında Lille deplasmanda St. Etienne'e konuk olacakken, Lorient ise evinde Montpellier ile karşılaşacak.

Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti
Haber Yorumları (8)
MURAT: Demeki sorun bizim futbolcularda değil ,teknik adamlarda.
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YORUMCU: bu çocukta tek bir şey eksik hırs. maç içerisinde bakın vücut diline çok umursamaz takılıyor, kendisine müdahale olduğunda bile hiç bir şey olmamış gibi davranıyor. messi de de benzer özellik var ama o messi.
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MİSAFİR: bu adam milli takımda yedek şenol hoca görüyor musun yoksa gözlerin kapalı mı
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