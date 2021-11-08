Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'nın takımında oynamadığı için alınmadığını açıkça ifade etti. Kuntz, "Önce kendi takımında oynamalı" dedi.
Alman teknik adam Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'yı Lille'de süre alamadığı için takıma davet etmediğini ifade etti.
"HOCASI İLE KONUŞTUM
Kuntz, "Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Ben detayları anlattım" dedi.
"KENDİ TAKIMINDA OYNAMALI"
Kuntz, Yusuf konusuna noktayı şöyle koydu: Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Yusuf'un mart ayında oynayacağımız maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
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