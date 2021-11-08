Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi - Haberler Spor
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Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'nın takımında oynamadığı için alınmadığını açıkça ifade etti. Kuntz, "Önce kendi takımında oynamalı" dedi.

Alman teknik adam Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'yı Lille'de süre alamadığı için takıma davet etmediğini ifade etti.

Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi

"HOCASI İLE KONUŞTUM

Kuntz, "Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Ben detayları anlattım" dedi.

"KENDİ TAKIMINDA OYNAMALI"

Kuntz, Yusuf konusuna noktayı şöyle koydu: Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Yusuf'un mart ayında oynayacağımız maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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