Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

Bugün Rusya'ya giden milli futbolcu sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Moskova ekibiyle sözleşme imzalayacak. Satın alma opsiyonluk kiralık olarak CSKA Moskova forması giyecek olan 24 yaşındaki milli futbolcu sonrasında takımının kampına katılacak. Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk sevinci yaşadı.