Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından
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Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamı mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek milli arada iyi çalıştıklarını ve bunun karşılığını galibiyet olarak aldıklarını ifade etti.

90 dakika iyi mücadele gösterdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Takımda kimi kadroya alsak çok şükür hepsi istediğimizi verdi. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübün tüm çalışanlarıyla biz bir ekibiz. Mutluyuz, göreve geldiğimden beri dokuzuncu maçımız oldu. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kendi adıma sevindirici bir durum. Çok şükür Rabbim bu günleri nasip etti. İnşallah daha iyi günleri ben burada yaşamak isterim. Burası çok mutlu olduğum bir yer, geldiğimden beri tesisten en fazla 2-3 kere çıkmışımdır. Orası bana huzur ve mutluluk veriyor. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun zaman devam eder."

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Bugün 3 puanı hak eden bir oyun oynadık ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor" dedi.

Sözeri, Play-off'u sonuna kadar kovalayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vazgeçmeyeceğiz çünkü bugün oynadığımız oyun o hedeflere koşabileceğimiz bir takım olduğumuzu gösterdi. Bugün maalesef değerlendiremediğimiz 7-8 net pozisyonumuz var. Oyunun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Bugün 3 puanı hak eden bir oyunu oynadık ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. Derbiye yakışır bir mücadele oldu, saha içinde her iki takım da centilmence mücadele etti. Maçın hakemleri inanılmaz iyi yönetim gösterdiler, onları da tebrik ediyorum." - BALIKESİR

Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından
Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından
Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından
Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından
Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından
Balıkesirspor Bandırmaspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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