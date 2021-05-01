Yusuf Şimşek: "Biz gurumuzla maçı oynadık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yusuf Şimşek: "Biz gurumuzla maçı oynadık"

Yusuf Şimşek: 'Biz gurumuzla maçı oynadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Bizi de rakipleri de tutmasın.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Bizi de rakipleri de tutmasın. Ortada bir maç yönetsin. Biz gurumuzla maçı oynadık. Son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız" dedi.

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Söyleyeceklerim Adana Demirspor galibiyetine gölge düşürmesin. Şampiyonluk yolunda 3 takıma da başarılar diliyorum. Hakem hataları hep bize mi denk geliyor. Hakemlerin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Bizi de rakipleri de tutmasın. Ortada bir maç yönetsin. Biz gurumuzla maçı oynadık. Son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Abdullah Avcı Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yusuf Şimşek: "Biz gurumuzla maçı oynadık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 19:14:29. #1.14#

title