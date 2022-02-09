Yusuf Kabadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç? Yusuf Kabadayı'nın hayatı ve futbol kariyeri!

Bayern Münih'in 18 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Kabadayı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak ediliyor. Peki, Yusuf Kabadayı kimdir, doğum tarihi kaç, hangi takımda oynuyor, kaç golü var, mevkisi ne, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

YUSUF KABADAYI KİMDİR?

Yusuf Kabadayı 2 Şubat 2004 doğumlu Türk asıllı futbolcudur. Bayern Münih'in altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman deviyle 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalamıştır. Yusuf Kabadayı'nın U-19 Bundesliga'da 4 maçta 2 golü bulunmaktadır. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi 2021-2022 sezonunda 2 maçta 0 golü bulunuyor.

Yusuf Kabadayı doğum tarihi : 2 Şubat 2004

Yusuf Kabadayı kaç yaşında : 18 yaşında

Yusuf Kabadayı nereli : Türk asıllı

Yusuf Kabadayı mesleği ne : Futbolcu

Yusuf Kabadayı hangi takımda : Bayern Münih

Yusuf Kabadayı hangi mevkide oynuyor : Santrafor (Forvet)

Yusuf Kabadayı forma numarası kaç : 32

Yusuf Kabadayı burcu ne : Kova

Yusuf Kabadayı boyu kaç : -

YUSUF KABADAYI HANGİ TAKIMDA?

Bayern Münih'in altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman deviyle 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki futbolcu, "Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" dedi.

Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman devi Bayern Münih'le profesyonel sözleşme imzaladı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, 10 sezondur altyapıda forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 2024 yılına kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

"BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAMAYI HAYAL EDEMİYORUM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Kabadayı, "U8'den beri buradayım. Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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