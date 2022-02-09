Yusuf Kabadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç? Yusuf Kabadayı'nın hayatı ve futbol kariyeri!
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Gündemde yer alan isimler arasında Yusuf Kabadayı geliyor. Bayern Münih'in altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman deviyle 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Yusuf Kabadayı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor? Yusuf Kabadayı'nın hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...
Bayern Münih'in 18 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Kabadayı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak ediliyor. Peki, Yusuf Kabadayı kimdir, doğum tarihi kaç, hangi takımda oynuyor, kaç golü var, mevkisi ne, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...
Yusuf Kabadayı 2 Şubat 2004 doğumlu Türk asıllı futbolcudur. Bayern Münih'in altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman deviyle 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalamıştır. Yusuf Kabadayı'nın U-19 Bundesliga'da 4 maçta 2 golü bulunmaktadır. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi 2021-2022 sezonunda 2 maçta 0 golü bulunuyor.
Yusuf Kabadayı doğum tarihi : 2 Şubat 2004
Yusuf Kabadayı kaç yaşında : 18 yaşında
Yusuf Kabadayı nereli : Türk asıllı
Yusuf Kabadayı mesleği ne : Futbolcu
Yusuf Kabadayı hangi takımda : Bayern Münih
Yusuf Kabadayı hangi mevkide oynuyor : Santrafor (Forvet)
Yusuf Kabadayı forma numarası kaç : 32
Yusuf Kabadayı burcu ne : Kova
Yusuf Kabadayı boyu kaç : -
Bayern Münih'in altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman deviyle 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki futbolcu, "Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" dedi.
Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman devi Bayern Münih'le profesyonel sözleşme imzaladı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, 10 sezondur altyapıda forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 2024 yılına kadar mukavele imzalandığı belirtildi.
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Kabadayı, "U8'den beri buradayım. Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.