Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara
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Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara

05.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:07

Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 kaybederek lig yarışında yara alan Galatasaray için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Yusuf Günay'ın maç içerisinde Falcao'nun kaçırdığı bir gol sonrası, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediği belirtildi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.

Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falacao'nun kaçırdığı bir golden sonra, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediğini iddia etti.

YÖNETİCİLER FEGHOULI'YE PATLADI: YETER ARTIK

Kasımpaşa maçının ilk yarısının son bölümüne doğru yaşanan bir pozisyonda ise maçı protokol tribününden takip eden Galatasaraylı yöneticiler adeta saç baş yoldu. Rakip kaleye gitmek isteyen Galatasaray'da aynı dakika içerisinde 2 kez ayağına topu alan Feghouli, rakip kaleye gitmek yerine ikisinde de geriye pas vermeyi tercih etti.

Cezayirli'nin hücumu düşünmek yerine geri pas vererek atağı söndürmesi, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı çok kızdırdı. Oturduğu yerden fırlayan Albayrak'ın "Yeter artık" diye bağırarak Feghouli'ye tepki göstermesi dikkat çekti.

Yusuf Günay'dan Falcao'ya inanılmaz tepki: O kadar para veriyoruz, bir işe yara
Haber Yorumları (9)
HARBİDEN YA: LAN NE DÜŞÜNÜCEM BETER OLSUNLAR DAHA ÇOK BATIP YOK OLSUNLAR BEŞİKTAŞLIYIM FENER GS BJK TS BATSIN AGA BUNLAR KÖR DÖVÜŞÜ RESMEN ALMANYA İNGİLTERE İZLEDİĞİMDE BİZDE FUTBOLUN OLMADIĞINI GÖRÜYORUM
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KRAL: SAYIN YÖNETİCİLER TRANSFERLERİ YAPARKEN BİRAZ AKKILLI DÜŞÜNÜN SİZLER KİM DEDİ GOMİSİ GÖNDERİN DİYE İŞE YARAMAYANLARI TOPLADINIZ ŞİMDİ ELİNİZ KOLUNUZ BAGLANDI SAYIN ABDURAHİM BEY DİYORKİ GALATASARAYDA TRANSFER BİTMEZ DİYOR HANİ NERDE DERLEME TOPLAMA FUTBOLCULARI ALIRSANIZ SONUCU SİZLER KATLANIRSINIZ SİZ YÖNETİCİLER OCAK AYINDADA HİÇBİRŞEYLER YAPAMAZSINIZ ŞİMDİDEN İSTİFANIZI YAPIN TARAFTARLARI UMUTLANDIRMAYIN YETER ARTIK
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BİRSEN: falcao gitsin artık giiitsiiiin
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