Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi Başakşehir maçı sonrası açıklamalar yapan Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, Galatasaray transferiyle ilgili, "Sezon başında G.Saray'la %90 oranında anlaşmıştım. Sonrasında tercihlerini benden yana kullanmadılar ancak daha sonra forma olayı meydana geldi. Fanatik G.Saraylı arkadaşlarımın mutlu oldukları için paylaştıkları fotoğraflar oldu" dedi.

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendikleri karşılaşma sonrasında Galatasaray'a transferi ve yaşadığı forma kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin son 5 yılında damga vurmuş olan Başakşehir'i kutluyorum" diyen Yusuf Erdoğan, "Bileklerinin hakkıyla şampiyon oldular" dedi.

Takım olarak sezona iyi başlayamadıklarını vurgulayan Yusuf Erdoğan, "Hoca değişimleri yaşadık. Fuat Hoca bizim için büyük şans. İyi bir insan ve iyi bir teknik direktör. Biz bir baba gibi yaklaştı. 2. yarıda çok önemli bir iş yaptık ve takımımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonda üst sıralara oynayan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAY'A TRANSFERİMDE YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Sezon başında ismi Galatasaray'la anılması ve son anda transferinin olmamasıyla ilgili olarak ise Yusuf Erdoğan, "4 aylık bir sakatlık dönemi yaşadım ancak iyi bir geri dönüş yaptığımı düşünüyorum. 4 büyük kulübümüz var ve ben Trabzonspor'da oynadım. Sezon başında Galatasaray'la %90 oranında anlaşmıştım ve oraya gitmek istiyordum. Daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar ancak daha sonra forma olayı meydana geldi. Çok fanatik Galatasaraylı arkadaşlarımın mutlu oldukları için paylaştıkları fotoğraflar oldu. Her şerde bir hayır vardır. Şu anda çok mutluyum ancak hedeflerim arasında büyük takımlarda da oynamak var" ifadelerini kullandı.