Yurtiçi Kargo cumartesi açık mı? Yurtiçi Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?

Yurtiçi Kargo cumartesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi günü adrese teslimat veya gönderim yapılabiliyor mu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Yurtiçi Kargo çalışma saatleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Yurtiçi Kargo cumartesi açık mı?

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Yurtiçi Kargo şubeleri cumartesi günleri saat 09:00'da açılmaktadır.

CUMARTESİ GÜNÜ TESLİMAT YAPILIYOR MU?

Cumartesi günleri 09:00 – 13:00 saatleri arasında adrese teslimat hizmeti sunulmaktadır. 13:00 – 17:00 saatleri arasında ise sadece şubelerden teslimat ve gönderim işlemleri yapılmaktadır.

CUMARTESİ GÜNÜ KARGO GÖNDERİMİ YAPABİLİR MİYİM?

Cumartesi günleri 09:00 – 17:00 saatleri arasında şubelerden kargo gönderimi yapabilirsiniz. Ancak, adresten alım hizmeti sadece 09:00 – 13:00 saatleri arasında sunulmaktadır.