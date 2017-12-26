Yurtdışına Yatırıma Giden Kobi'ler Mevzuatı Es Geçmesin"

Son yıllarda KOBİ'lerin yurtdışı yatırımlarının arttığını vurgulayan Avukat Çağatay Yılmaz, "İşin hukuk ayağına çok dikkat etmeleri lazım. Doğru sistemleri kullanan bir ihracatçının avukata ihtiyacı yoktur" diye konuştu.