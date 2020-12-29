Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu
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Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu

29.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:18

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. Bu orana göre; harç tutarı yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısıyla birlikte 2021 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları açıklandı. Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu.

HARÇLAR YÜZDE 9,11 ARTIRILDI

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek.

CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ 2 BİN 6 LİRAYA YÜKSELDİ

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1.838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu
Haber Yorumları (8)
BİLAL: Askeri ucretide Aynen boyle yuzde ucyuz artirsaniz
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BEDAVAMAKARNA: makarna parasi lazim
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DASDSADSA: la kim umursar senin imei kaydını ya, bi akıllı sizsiniz zaten cahil cühelalar.
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