Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. Bu orana göre; harç tutarı yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısıyla birlikte 2021 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları açıklandı. Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu.

HARÇLAR YÜZDE 9,11 ARTIRILDI

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek.

CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ 2 BİN 6 LİRAYA YÜKSELDİ

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1.838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.