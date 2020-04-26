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Zafer Sırakaya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Haber

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Sırakaya, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 30 gün uzatılacağını bildirdi.

26.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:05
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak

Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen vatandaşların mağdur olmamasına özen gösterdiklerini anlatan Zafer Sırakaya, tüm talep ve isteklere anında çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bu kapsamda yurt dışı borçlanma talebiyle emekli olmak isteyenlerin eksik belge tamamlama sürelerinin uzatıldığına işaret eden Sırakaya, yurt dışından Türkiye'ye araçlarıyla gelen ve Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri nedeniyle yaşadıkları ülkelere dönemeyen vatandaşların, araçlarıyla Türkiye'de kalma izin sürelerinin, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgeyle uzatıldığını hatırlattı.

"CEP TELEFONLARININ KAYIT EDİLMEDEN KULLANIM SÜRESİ UZATILIYOR"

Bu süreçte yurt dışında Kovid-19 ya da başka nedenlerle hayatını kaybeden Türklerin cenazelerinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği şartlarla Türk Hava Yollarınca Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını anımsatan Sırakaya, "Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 gün olarak belirlenen kayıtsız kullanım süresine, kurum yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 30 gün daha ilave edilmesi yönünde karar alındı." diye konuştu.

Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü aktaran Sırakaya, Kovid-19 salgınına bağlı karantina uygulaması, sosyal izolasyon gibi kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının amaçlandığını belirtti.

"KAÇAK GEÇİŞLERE İLİŞKİN İDDİALAR ASILSIZ"

Sırakaya, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin sona ermesiyle, sağlıklı günlerde Türkiye'ye dönmek için hasretle bekleyen vatandaşların, yabancı plakalı araçlarıyla ücretli kara yollarında HGS ve OGS ücreti ödemeden kaçak geçiş yapmaları durumunda, Türkiye plakalı araçlardan 4 kat daha fazla para cezasına tabi tutulduklarına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Sırakaya, yabancı plakalı araçlara, aynen Türkiye plakalı araçlar gibi 15 gün içinde geçtikleri otoyolun ücretini ödemeleri halinde herhangi bir para cezası yaptırımı uygulanmadığını kaydetti.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
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