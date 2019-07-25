Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.