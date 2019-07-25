Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.

Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et