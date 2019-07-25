Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz
SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.
SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye'de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, "Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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